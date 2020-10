Real Madrid-Inter, Hazard rischia di saltare la super sfida

Le ultimissime in vista di Real Madrid-Inter non sorridono affatto ai ‘blancos’: stando alle ultimissime, Eden Hazard continua ad avere grossi problemi fisici. Il belga ex Chelsea, colpaccio dello scorso mercato, secondo Marca salterà sicuramente il e l’Inter nel trittico di gare da qui sino al 3 novembre, data della sfida di Champions contro i nerazzurri. Con lui saranno out anche Odriozola e Carvajal. Conte spera di recupera i positivi dal Covid per presentarsi nelle migliori condizioni possibili.