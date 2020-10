Vieri: ”Eriksen può fare panchina, vi spiego perché. Lukaku mi somiglia”

Intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Vieri ha parlato di Inter e dell’imminente derby di Milano: ”Sarà un derby particolare, il covid lascia tante incertezze su chi giocherà o no. Hakimi? In questo momento è il miglior esterno destro del mondo, è assolutamente devastante. Lukaku è una forza della natura, ci somigliamo anche se lui è più grosso di me. Nainggolan, Brozovic ed Eriksen? Se vai all’Inter devi mettere in conto che di tanto in tanto potresti non giocare a causa della folta concorrenza. Ibrahimovic? Farà più di 20 gol. Ma non so se questo Milan è da Champions”.

