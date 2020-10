Conte: ”Diversi dubbi da sciogliere, spero di recuperare Sanchez”

Vigilia nerazzurra per Antonio Conte a poche ore dal derby di Milano contro il Milan. Queste le dichiarazioni salienti del tecnico in conferenza stampa: “Il derby porta difficoltà maggiori rispetto ad altre gare perché è diversa da tutte le altre, inoltre il Milan sta facendo bene e sappiamo che per vincere dovremo fare una prestazione di un certo tipo. Sappiamo anche che dobbiamo valutare diversi giocatori reduci dalle nazionali, tra cui Vidal e Sanchez che sono stati tra gli ultimi a tornare. Il morale è comunque alto e dobbiamo sfruttare questa caratteristica per preparare bene la partita nonostante il poco tempo. Questa partita è comunque uno step importante di crescita per il percorso che stiamo facendo.”

“Sanchez? Ha un affaticamento muscolare e dovremo valutarlo attentamente. Hakimi vs Hernandez? Mi aspetto una bella partita con tanti bei duelli, sicuramente loro vantano ottima qualità individuale. Ballottaggi a centrocampo? Stavolta ho meno problemi a centrocampo rispetto ad altre volte, ci saranno delle rotazioni perché giocheremo molto spesso in questo ultimo periodo e ho bisogno di tutti. Le parole di Eriksen? In questo momento per me sta giocando il giusto, ovviamente prendo le decisioni per il bene della squadra, ci sarà spazio per lui come per tutti” ha concluso.

