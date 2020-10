Bergomi: “Eriksen? Per l’Inter sarà sempre un problema”

Inter, l’ex difensore Giuseppe Bergomi ha voluto dare un parere su Christian Eriksen e Nicolò Barella. L’ex giocatore è molto scettico sul danese mentre non ha lesinatop complimenti per l’ex Cagliari

INTER BERGOMI SU ERIKSEN E BARELLA/ Ieri era stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, oggi Giuseppe Bergomi bandiera nerazzurra e capitano dell’Inter dei record di Giovanni Trapattoni è stato intervistato da Radio Deejay. Il commentatore storico in coppia con Fabio Caressa a Sky Sport, ha dovuto dare un parere su Christian Eriksen e probabilmente le sue parole non piaceranno molto ai tifosi nerazzurri. Queste le sue dichiarazioni sul calciatore danese: “Eriksen? Per l’Inter sarà sempre un problema: la domanda su di lui ci sarà sempre”. Gli hanno fatto notare che tutti lo considerano un giocatore di talento, quindi sono convinti che riuscirà a dimostrarlo anche nel nostro campionato, ma la risposta dello ‘zio’ va contro corrente e infatti ha dichiarato: “Io non ne sono mai stato convinto“. Discorso completamente diverso, per il centrocampista italiano della formazione di Antonio Conte Nicolò Barella del quale l’ex difensore ha detto: “Oggi il ruolo di trequarti lo prende Barella, il centrocampista più forte dell’Inter“.

Nonostante qualche suo commento non sia piaciuto particolarmente ai tifosi della squadra milanese, Giuseppe Bergomi è stato inserito e votato proprio pochi mesi fa per entrare nella Hall of Fame nerazzurra, dopo Javier Zanetti nel 2018 e Giacinto Facchetti nel 2019 è toccato a lui, a dimostrazione che i tifosi gli vogliono bene lo stesso, nonostante certe sue esternazioni.