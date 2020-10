Castrovilli rinnova: dalla viola può arrivare solo Milenkovic

Castrovilli rinnova: dalla viola può arrivare solo Milenkovic

L’Inter guarda con attenzione in casa viola per la prossima stagione. Due gli obiettivi prioritari per Conte: Castrovilli e Milenkovic. Il centrocampista appare molto complicato a causa del suo status, visto che dovrebbe rinnovare con la società in tempi brevi. Diversa la situazione del difensore: ha già comunicato che non intende rinnovare e sarà automaticamente messo sul mercato. Per lui ci sarà un derby di Milano molto acceso…

