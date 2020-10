Kanté verso Madrid: Zidane spinge per prenderlo

Kanté verso Madrid: Zidane spinge per prenderlo

Antonio Conte potrebbe non riuscire ad avere N’Golo Kante a gennaio o a giugno. Stando alle ultime, il Real Madrid sarebbe pronto a fare carte false per averlo. Il Chelsea è pronto a cederlo per una cifra stimata in circa 60-70 milioni, soldi che i ‘blancos’ potrebbero mettere sul piatto senza problemi. Se arrivassero conferme, per Conte sarebbe dura battere la concorrenza del club ‘blanco’.

