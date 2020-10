Calciomercato Inter, rottura con Conte | Addio immediato e nuovo assalto

Non arrivano segnali incoraggianti sul futuro di Christian Eriksen, sempre più un corpo estraneo al progetto. A gennaio pronto l’assalto del PSG di Leonardo

Nuova bocciatura per Christian Eriksen che non ha giocato titolare neanche nel derby nonostante l’enorme emergenza a centrocampo. Tante le assenze che non sono comunque bastate al danese per trovare una maglia dal primo minuto. Segnali poco incoraggianti sono arrivati inoltre anche dallo scorcio di partita che gli ha concesso Conte nella ripresa, durante il quale è apparso ancora una volta un corpo estraneo al resto della squadra. Mai calatosi nella realtà interista, Eriksen potrebbe davvero salutare già a gennaio per provare una nuova esperienza all’estero. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Eriksen bocciato: Leonardo prova l’assalto a gennaio

L’ultima gara di campionato ha messo dunque ancora una volta a nudo tutte le difficoltà di Eriksen nello scacchiere tattico dell’Inter. È infatti rottura tra il danese e Antonio Conte con il ragazzo che a gennaio potrebbe davvero chiedere di essere ceduto. In Spagna rilanciano con forza il Paris Saint Germain.

Il tecnico Tuchel è un suo grande estimatore ma l’Inter vorrebbe circa 60 milioni di euro per cedere l’ex Tottenham anche se potrebbe abbassare le pretese sui 40. Dal canto suo Leonardo potrebbe mettere sul piatto la classica formula del prestito con obbligo di riscatto per convincere la società di Suning. In caso di addio di Eriksen il club milanese risparmierebbe un ingaggio da 11-12 milioni lordi, che consentirebbe a Marotta di formulare un nuovo assalto a Kante del Chelsea.

