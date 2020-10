De Vrij ed Eriksen per Varane: scambio folle con il Real Madrid

De Vrij ed Eriksen per Varane: scambio folle con il Real Madrid

Pazzesco scambio tra Inter e Real Madrid svelato da ‘Don Balon’. I nerazzurri avrebbero chiesto Raphael Varane proponendo Stefan de Vrij e Christian Eriksen (in alternativa Stefano Sensi) nel tentativo di convincere Perez. L’indiscrezione, che appare unicamente fantamercato, non è stata presa in considerazione dal presidente madrileno. E anche in questo caso sembra un’ulteriore conferma di una notizia volta a speculare ancora di più sul futuro di Eriksen, in difficoltà a Milano.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma