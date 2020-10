Idea per la porta: piace il colombiano Vargas

Idea per la porta: piace il colombiano Vargas

Potrebbero esserci delle novità in casa nerazzurra sul fronte portieri. Dalla Spagna accostano il colombiano Camilo Vargas ai nerazzurri. Il portiere dell’Atlas sarebbe l’alternativa a Cragno per la porta per quanto riguarda il post Handanovic. Tuttavia, sembra una considerazione abbastanza azzardata poiché non rispecchia completamente l’identikit tracciato dalla società per la campagna acquisti.

