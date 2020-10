Lautaro Martinez: ”Zanetti fondamentale, Messi il top”

Lautaro Martinez ha rilasciato delle dichiarazioni su Zanetti e Messi al sito della ‘Uefa’: “Zanetti è molto importante per la società e per noi, con me è stato molto disponibile e mi ha aiutato molto, è sempre presente. Messi? Lo conosco soprattutto perché giochiamo insieme in nazionale, è il migliore del mondo” ha concluso.

