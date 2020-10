Rinnovo Lautaro Martinez, le cifre: l’Inter vuole togliere la clausola rescissoria

Rinnovo Lautaro Martinez, le cifre: l’Inter vuole togliere la clausola rescissoria

Le voci di mercato attorno a Lautaro Martinez non mettono in crisi i nerazzurri per quanto riguarda il rinnovo del contratto. Secondo ‘Tuttosport’ si lavora al prolungamento dell’attaccante fino al 2025 e a 5 milioni a stagione, il doppio rispetto agli attuali 2,5 milioni. La società sembra orientata a togliere la clausola rescissoria da 111 milioni di euro, in maniera tale da trattare direttamente con ogni società senza il rischio di ‘scippi regolarizzati’ a certe cifre.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma