Calciomercato Inter, Kante spiazza i nerazzurri | Smacco per Conte

Calciomercato Inter, Kante in estate sembrava davvero pronto a lasciare il Chelsea: scopriamo cos’è cambiato da allora

N’golo Kante, ormai da qualche anno, è uno dei centrocampisti più forti e ricercati in Europa. Ogni allenatore vorrebbe nella propria squadra un giocatore come lui e infatti Frank Lampard, tecnico del Chelsea, non ha mai nascosto di considerare il nazionale francese indispensabile per la sua squadra. Nella scorsa stagione, però, tra infortuni e importanti voci di mercato, il talento francese sembrava allontanarsi sempre di più da Londra. Le cose però sono cambiate, soprattutto negli ultimi mesi.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, clamoroso | Offerto un big del Milan

Calciomercato Inter, nemmeno Conte può nulla: Kante ha scelto di rimanere al Chelsea

Secondo ‘Le10Sport’, adesso Kante non ha la minima intenzione di lasciare Londra e i ‘Blues’ di Roman Abramovich, non a caso ha rifiutato le avances dei nerazzurri e del Real Madrid. A quanto pare nemmeno Antonio Conte, che lo aveva avuto ai tempi del Chelsea e che adesso lo avrebbe voluto nuovamente nella sua difficile quanto ambiziosa avventura all’Inter, può fargli cambiare idea. Per tutte le altre notizia di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI. La dirigenza interista dovrà ora virare su altri profili. Kante rimane comunque in cima ai desideri del tecnico, e chissà che da qui a gennaio lo scenario possa cambiare di nuovo…

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Champions League, Inter-Borussia M’Gladbach | Le probabili formazioni

Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: nuovo scambio con il Milan