Calciomercato, addio Inter per il Psg | Scenario clamoroso!

Calciomercato Inter, i risultati di inizio stagione del Psg potrebbero far virare il club francese su un altro obiettivo di mercato

Un avvio in salita e poca pazienza, soprattutto da parte del ds Leonardo. La sconfitta subita in casa contro il Manchester United non ha certamente aiutato il tecnico tedesco del Psg, Thomas Tuchel, che adesso è in bilico. In più, avrebbe bisogno di risultati convincenti per rilanciarsi. Il tempo, però, potrebbe averlo già condannato.

Calciomercato Inter, Conte può finire al PSG

Secondo ‘Calciomercato.com‘, il Psg è diviso in due: Leonardo vorrebbe subito cambiare in panchina, in pole ci sarebbe Thiago Motta con subito dietro un pupillo di Giuseppe Marotta, Massimiliano Allegri. Per l’anno prossimo, invece, in maniera alquanto clamorosa, l’idea sarebbe di ingaggiare Antonio Conte. A partire, ovviamente, della prossima stagione…

La proprietà araba del club, però, non è dello stesso avviso. Vorrebbero tenere ancora Tuchel senza prendere decisioni avventate. Anche se, con tutta questa pressione addosso e ben 3 allenatori pronti a togliergli il posto, lavorare serenamente da qui in avanti sarebbe già un grandissimo traguardo.

