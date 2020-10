Calciomercato Inter, assalto al difensore | Super scambio con Simeone

È riaperta la caccia ad un nuovo difensore centrale per il mercato di gennaio. Nel mirino c’è Stevan Savic dell’Atletico Madrid

Anche la sfida pareggiata in Champions League contro il Borussia Moenchengladbach ha messo ulteriormente a nudo i limiti dell’attuale difesa dell’Inter che ha incassato due reti contro i tedeschi. La retroguardia a tre di Conte sta soffrendo molto delle assenze di alcuni calciatori cardine, motivo per cui a gennaio la dirigenza potrebbe anche tornare all’assalto di un nuovo centrale che possa calarsi al meglio nella parte. Occhi in casa Atletico Madrid dove c’è Stevan Savic, pilastro della difesa di Diego Simeone. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, assalto a Savic: idea di scambio

Secondo quanto riferito dai colleghi di ‘Calciomercatonews.com’ dalla Spagna il profilo che continua a piacere per la difesa a tre del tecnico leccese è quello di Stefan Savic, montenegrino ex Fiorentina che conosce bene sia i meccanismi della retroguardia che il campionato italiano.

A gennaio ci potrebbe essere l’assalto decisivo per arrivare al difensore del ‘Cholo’ Simeone. Lo stesso allenatore argentino potrebbe favorire il tutto imbastendo uno scambio con Marcelo Brozovic, profilo estremamente gradito. Il croato non sembra centralissimo nel nuovo progetto tecnico di Conte e già in estate è sembrato sulla lista dei partenti.

