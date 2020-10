Inter, Conte sotto attacco: “Pessimo in Europa. Ecco il grave errore”

Le ultime news Inter mettono in evidenza le feroci critiche rivolte ad Antonio Conte dopo il deludente pareggio casalingo contro il Borussia M’Gladbach

Antonio Conte nel mirino della critica dopo il brutto pareggio casalingo contro il Borussia Moenchengladbach che complica subito il cammino in Champions. Il tutto quattro giorni dopo la sconfitta nel derby col Milan: “Non è mai stato una risorsa in Europa – ha detto il giornalista di ‘Rai Sport’ Marco Lollobrigida nella diretta di Calciomercato.it – Ottimo ministro degli interni, ma pessimo ministro degli esteri. La sua Juve aveva giocatori molto forti, il rendimento in Champions non è stato un granché. Credo che abbia avuto una involuzione con il tempo, l’Inter non può essere Lukaku-dipendente. Fin qui Conte è un Mazzone rivisitato, La prosecuzione del rapporto con Zhang è stata obbligata per i costi del suo contratto, ma i matrimoni forzati non finiscono mai bene…”.

Inter, Conte nel mirino: “Sta snaturando la squadra”

Non è stato ‘tenero’ col tecnico interista nemmeno Giovanni Capuano di ‘Radio 24’: “Ha indubbiamente delle attenuanti, ma se continui a regalare due gol a partita diventa complicato vincere – le sue parole a Calciomercato.it – E’ come partire ad handicap e non va bene sia in campionato che in Champions. La critica da fare a Conte è che sta snaturando la squadra per giocare in maniera più offensiva non curando l’attenzione difensiva. Ha perso il derby per giocare con due esterni estremamente offensivi. Oggi si è già vista maggiore quadratura, ma ci sono stati due regali difensivi. Il passo va cambiato in fretta soprattutto in Champions, gli avversari non aspettano”.

