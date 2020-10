Inter, è ‘allarme’ Covid-19 | Ecco le partite che salta Hakimi

Inter, tanta paura dopo la positività al Coronavirus di Achraf Hakimi, tassello fondamentale per Antonio Conte: scopriamo il perché

Dopo l’amaro pareggio a San Siro contro il Borussia M’Gladbach, e soprattutto dopo la notizia di Achraf Hakimi positivo al Covid, non tira una bella aria dalle parti di Appiano Gentile. Per Antonio Conte, infatti, tegola notevole: i nerazzurri già a fine ottobre si trovano decimati a causa del virus. I problemi, però, non finiscono qua e adesso bisognerà andare alla ricerca del buon senso necessario a portare avanti una stagione già fin troppo in salita.

Inter, dopo Hakimi a chi toccherà? Oggi giorno di tamponi (e ansia)

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, dopo l’appurata positività di Achraf Hakimi, oggi verranno effettuati tamponi anche per i giocatori già infettati. Ai calciatori andrà la decisione per quanto riguarda l’isolamento fiduciario, ovvero se restare alla pinetina o tornare a casa.

E per quanto riguarda Hakimi? L’esterno marocchino salterà sicuramente i match contro Genoa, Shakhtar Donetsk e Parma. Conte spera di riaverlo contro il Real Madrid, anche se al momento, per ovvi motivi, le priorità sono ben altre…

