Pastorello: “Romelu è un giocatore moderno e una persona sensibile”

Inter, l’agente Pastorello è stato intervistato da Sky Sport e ha voluto esaltare le doti del suo assistito Romelu Lukaku. In questo momento l’attaccante nerazzurro è una delle poche note positive della stagione che non è iniziata benissimo

INTER PASTORELLO SU LUKAKU/ Ieri sera ha salvato l’Inter da una sconfitta sicuramente immeritata, lo scorso anno ha eguagliato il record di gol stagionali di un certo Luis Nazario da Lima in arte Ronaldo, ben 34 tra campionato e coppe. Non ci sono dubbi che Romelu Lukaku è una delle poche note positive di questa Inter di inizio stagione, anche se ci sono tantissime attenuanti per questi risultati non eclatanti, in primis i tanti giocatori non utilizzabili per Covid-19. L’agente dell’attaccante nerazzurro Federico Pastorello, conferma il buon momento del suo assistito intervistato da Sky Sport.

Queste le sue entusiastiche dichiarazioni: “Il suo trasferimento in Italia è stata una decisione giusta, la scelta migliore. L’Inter è una grande famiglia e i tifosi sono completamente pazzi di lui. Romelu è un giocatore moderno e una persona sensibile. Ha bisogno di amore, quando sente l’affetto di tutti diventa davvero il meglio che il mercato può offrire. Anche se l’Inter ovviamente non intende cederlo. In termini di qualità, attitudine e mentalità, è attualmente il miglior attaccante del mondo”.