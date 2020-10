Calciomercato, aspetta l’Inter | C’è già l’accordo

Inter, Antonio Conte non ha iniziato al meglio questa stagione e al termine dell’anno potrebbe davvero salutare: pronto Allegri

È iniziata col piede sbagliato la seconda stagione all’Inter di Antonio Conte. Due pareggi ed una sconfitta nelle ultime tre disputate tra Champions e campionato che iniziano ad insinuare i primissimi dubbi sul prossimo futuro dell’allenatore salentino, già avvicinato all’addio al termine della passata Serie A. L’ex allenatore della Juventus nonostante tutto per ora è saldo e ha mille attenuanti per l’inizio poco brillante della sua squadra ma nei prossimi mesi il passaggio agli ottavi di Champions potrebbe essere decisivo per le prossime mosse societarie. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Conte in bilico: Allegri è già pronto

Qualora l’Inter dovesse davvero separarsi da Conte ecco che tornerebbe prepotentemente in auge Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese attende proprio i nerazzurri in quanto desidera ardentemente di approdare sulla panchina del club di Suning, sfiorata lo scorso agosto. Il suo sogno è vincere lo scudetto con le tre big storiche del calcio italiano, e per farlo manca appunto l’Inter.

Per quanto riguarda il punto di vista economico, con Marotta, che lo avrebbe voluto in nerazzurro già a fine stagione, ci sarebbe un’intesa di massima sulla base di un triennale da 7-8 milioni di euro a stagione.

