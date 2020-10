Calciomercato Inter, scatto decisivo | C’è la firma

Non solo nuovi acquisti per l’Inter che pensa anche a puntellare la rosa attuale di Conte. Pronto al rinnovo Danilo D’Ambrosio

Non è iniziata al meglio la stagione dell’Inter ma tra le note liete c’è sempre l’utilissimo Danilo D’Ambrosio. Il polivalente terzino nerazzurro è stato spesso e volentieri impiegato da Conte anche da difensore centrale nella retroguardia a tre oltre che da esterno di centrocampo mettendo in campo quasi sempre prestazioni costanti ed efficaci. La duttilità è proprio il punto di forza di D’Ambrosio che attualmente ha però il contratto in scadenza giugno 2021: il club targato Suning non vuole lasciarselo scappare. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Marotta blinda D’Amrbosio: nuovo contratto

D’Ambrosio è dunque diventato sempre di più un punto fermo della squadra allenata da Antonio Conte che difficilmente fa a meno di lui. Il ragazzo si fa trovare sempre pronto e il club di Suning punta dunque a blindarlo.

Il terzino della nazionale, seppur non ufficialmente, di fatto non è più in scadenza nel 2021 in quanto esattamente come Handanovic ha già posto la firma sul rinnovo del contratto fino al giugno 2023. Per D’Ambrosio pronto uno stipendio salito fino a quasi 3 milioni di euro con i bonus.

