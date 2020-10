Casemiro in uscita dal Real Madrid: può essere l’alternativa a Kanté

Casemiro in uscita dal Real Madrid: può essere l’alternativa a Kanté

Potrebbero esserci delle novità importanti in casa Inter in ottica mercato. La stampa spagnola parla di possibili addii eccellenti dal Real Madrid, visto che Zidane e alcuni giocatori sembrano aver raggiunto un punto di rottura con ambiente e tifosi. Tra questi ci sarebbe Casemiro, centrocampista brasiliano che Perez lascerebbe partire per circa 70 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sarebbero Chelsea e Juventus ma anche l’Inter rientrerebbe in corsa come piano B se non arrivasse Kanté.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma