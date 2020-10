Genoa-Inter, Conte: ”Strada giusta, presto otterremo i risultati sperati”

Genoa-Inter, Conte: ”Strada giusta, presto otterremo i risultati sperati”

Conferenza stampa di vigilia per Antonio Conte in vista della gara contro il Genoa. Queste le fasi salienti: ”Stiamo cercando di gestire il momento e le forze, è la terza partita in 7 giorni e stiamo facendo del nostro meglio. Non sono preoccupato per le problematiche attuali, dobbiamo solo lavorare e sperare di avere tutti a disposizione il prima possibile e il più possibile. Stiamo giocando bene, raccogliamo meno rispetto a quanto meriteremmo e non siamo nemmeno fortunati perché siamo spesso puniti dalle nostre disattenzioni. Contro il Borussia siamo stati superiori ai tedeschi per quanto riguarda l’intensità, questo vuol dire che la strada che stiamo percorrendo è giusta. Stiamo costruendo qualcosa di solido ma ci vuole tempo. Stiamo cercando di coinvolgere tutta la rosa in toto ed è normale che alcuni interpreti cambiano di tanto in tanto e che ci siano soluzioni differenti rispetto al passato e rispetto alle gare precedenti. Cercheremo di fare la partita fin dall’inizio perché la nostra mentalità è questa” ha concluso.

