Calciomercato, smentita ufficiale: “Nessun interesse dell’Inter”

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la breve dichiarazione di Pedro Portilla, presidente dell’Atlas, in merito all’accostamento di Vargas ai nerazzurri

Alcuni giorni fa l’emittente messicana ‘Azteca Deportes’ ha parlato di un forte interesse dell’Inter, addirittura in ottica calciomercato di gennaio, per il portiete colombiano Camilo Vargas in forza all’Atlas Guadalajara. In conferenza stampa, come riporta ‘As.com’, il presidente del club della Liga MX ha seccamente smentito questa indiscrezione: “Per Camilo Vargas non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione di interesse – le parole di Pedro Portilla – né direttamente da un club italiano né da un intermediario”. In scadenza nel giugno 2022, il 31enne di Bogota è stato nominato miglior portiere dell’ultimo massimo campionato messicano. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

