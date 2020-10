Genoa-Inter: per i bookmaker oggi Handanovic dovrebbe mantenere la porta inviolata

Genoa-Inter, per i bookmaker potrebbe essere la volta buona che Samir Handanovic mantenga la sua porta inviolata nella sfida di oggi pomeriggio con il Genoa. Inoltre, secondo i bookmaker la squadra di Antonio Conte è nettamente favorita

GENOA-INTER BOOKMAKER/ In questo inizio di stagione la difesa dell’Inter ha già subito 10 gol in cinque incontri disputati tra campionato e Champions League, una media negativa incredibile rispetto sia alla scorsa stagione, che a quelle precedenti con Spalletti. La difesa, che lo scorso anno fu la migliore della serie A, in questo inizio di stagione non riesce a impedire che Samir Handanovic debba sempre raccogliere il pallone in fondo alla porta. Nonostante questa situazione poco positiva, i bookmaker sono fiduciosi sul fatto che oggi potrebbe essere la volta buona, nella sfida contro il Genoa a Marassi, che il portiere nerazzurro riesca a mantenere la sua porta inviolata. Queste le quote per la partita contro la squadra di Maran: nessuna rete subita dalla squadra di Antonio Conte è data a 2,40, mentre la combo vittoria dell’Inter senza subire reti è data a 2,55. L’over 1,5 gol nel solo primo tempo è quotato 2,10. La vittoria dell’Inter è data a 1,40 contro il 6,75 di quella del Genoa, mentre il pareggio è a 5, le quote sono prese dal portale Bwin.

A prescindere che nel calcio nulla è scontato, forse oggi i tifosi nerazzurri potrebbero passare un bel sabato, in vista dell’importante sfida di martedì contro lo Shakhtar Donetsk, già battuto 5-0 pochi mesi fa nella semifinale di Europa League, ma che, dopo la vittoria con il Real Madrid al Santiago Bernabeu, desta qualche preoccupazione in più.