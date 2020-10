Ginter: il difensore potrebbe diventare nerazzurro nella prossima estate

Inter, il difensore del Borussia M’Gladbach Matthias Ginter piace molto ai dirigenti nerazzurri. Dopo le sue dichiarazioni dopo la sfida di mercoledì la Gazzetta dello Sport ha confermato che la prossima estate la società meneghina potrebbe provare a portarlo in Italia

INTER GINTER AGGIORNAMENTO/ Se ne era già parlato dopo la sfida di Champions League di mercoledì sera tra Inter e Borussia M’Gladbach, oggi la Gazzetta dello Sport lo ha ribadito. Il quotidiano ha ripreso le parole del difensore della squadra tedesca Matthias Ginter al termine della partita: “Ho preso atto dell’apprezzamento che arriva da Milano, ma nell’ultima estate per me lasciare il Gladbach non era un’opzione. Ho ancora obiettivi ambiziosi con questo club”. Queste dichiarazioni aprono a tante opzioni, visto che se l’anno scorso ha rifiutato il trasferimento, la situazione nella prossima estate potrebbe anche cambiare. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2022 e per il momento, non c’è alcuna possibilità di trattativa per il rinnovo, visto che il giocatore non sembra averne alcuna intenzione. Lo stesso direttore sportivo della squadra tedesca Max Eberl, ha confermato che se non si trova un accordo per il prolungamento del contratto, la prossima estate sarà costretto a mettere il difensore sul mercato, per non rischiare di perderlo a zero l’anno successivo.

In ogni caso alla squadra nerazzurra, in vista del prossimo calciomercato estivo, sono stati accostati parecchi difensori e comunque nel prossimo mercato invernale, le priorità saranno incentrate su un esterno sinistro e una quarta punta.