Shakhtar-Inter: nerazzurri imbattuti e vincenti nelle ultime quattro sfide con squadre ucraine

Shakhtar-Inter, la statistica con formazioni ucraine è positiva per la squadra milanese. Lo score parla di nove incontri disputati con 6 vittorie, di cui le ultime quattro consecutive e tre pareggi. Martedì sera si spera di proseguire questo trend positivo

SHAKHTAR-INTER PRECEDENTI CON LE UCRAINE/ I precedenti con squadre ucraine sono ben 9 e parlano di sei vittorie, di cui le ultime quattro consecutive e tre pareggi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio questi incontri. La prima volta avvenne nella fase a gironi di Champions League contro la Dinamo Kiev: vittoria 2-1 al Meazza e pareggio 1-1 nella gara di ritorno. Nel 2005 toccò per la prima volta allo Shakhtar Donetsk nel terzo turno preliminare di Champions League: l’Inter si impose 2-0 in trasferta e poi pareggiò 1-1 a Milano. La terza sfida probabilmente è quella che i tifosi nerazzurri ricordano più volentieri: stagione 2009/10 fase a gironi di Champions League, i nerazzurri sfidano nuovamente la Dinamo Kiev: pareggio 2-2 all’andata e vittoria rocambolesca e fondamentale in rimonta per 2-1 in trasferta. Nel 2014 nella fase a gironi dell’Europa League la squadra meneghina incontrò una nuova avversaria dell’ex Unione Sovietica la Dnipro. Le due sfide videro entrambe la vittoria nerazzurra: 1-0 in trasferta 2-1 in casa.

L’ultima volta che la formazione milanese ha giocato con formazioni ucraine è recentissima, la semifinale dello scorso anno di Europa League in gara unica. proprio contro lo Shakhtar Donetsk e vinta nettamente dalla formazione di Antonio Conte per 5-0. Martedì sera i tifosi nerazzurri, si augurano di poter proseguire questa statistica positiva.