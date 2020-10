Champions, verso Shakhtar-Inter | Doppia assenza per Conte

Le ultime news Inter mettono in evidenza due giocatori nerazzurri che domani a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk non ci saranno

Inter sempre un po’ in emergenza tra quelli ancora positivi al Covid-19 (oggi nuovi tamponi anche per Skriniar e Young) e quelli ancora infortunati. A riguardo, certa l’assenza anche a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk di Alexis Sanchez e Stefano Sensi. L’attaccante cileno è ancora alle prese con la contrattura muscolare rimediata proprio in Champions contro il Borussia Moenchengladbach, un guaio fisico che gli ha fatto saltare già la sfida di sabato col Genoa vinta per 2-0 da Lukaku e compagni. Come alternativa alla coppia d’attacco titolare, Conte avrà dunque di nuovo il solo Pinamonti. Il centrocampista umbro, out nel derby col Milan causa squalifica e poi sia contro i tedeschi che contro la formazione di Maran, non ha invece ancora smaltito un problema muscolare accusato in allenamento. Considerati i suoi ‘precedenti’, in casa Inter è scattato l’allarme.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, il Real si pente | Tentativo per riprendersi Hakimi

Interlive.it | Calciomercato, ter Stegen-Inter: ecco la verità