Ferri: ”Barella un top, ricorda il Conte giocatore”

Ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, Riccardo Ferri ha parlato del match di Champions contro lo Shakhtar di domani sera: ”Li abbiamo visti ad agosto in semifinale di Europa League, hanno una forte matrice brasiliana ma l’Inter può fare risultato e vincere come l’ultima volta. La coppia gol dell’Inter? Bene assortita e molto forte, una delle coppie migliori in assoluto. Lautaro nervoso? Sicuramente perché voleva segnare e non c’è riuscito. Il cambio ha accentuato questa sua reazione ma è fondamentale per la squadra. Barella? Un top, a me ricorda l’Antonio Conte giocatore” ha concluso.

