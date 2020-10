Calciomercato Inter, clamoroso | Icardi al Milan: i dettagli

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le clamorose indiscrezioni sul futuro dell’ex capitano nerazzurro Mauro Icardi

E’ iniziata come è finita la prima, cioè male, la seconda stagione di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain. Ora, peraltro, si parla anche di un brutto infortunio al legamento collaterale mediale del ginocchio, che lo costringerebbe a un lungo stop. Le indiscrezioni sul futuro dell’ex capitano dell’Inter continuano comunque ad impazzare, in particolare quelle che lo vedono prossimamente con la maglia del Milan vista la sua voglia di far ritorno a Milano, dove ha casa e dove è rimasta la sua famiglia.

Calciomercato Inter, Icardi al Milan a gennaio: i dettagli

Stando al portale spagnolo ‘todofichajes.com’, l’operazione tra il club parigino e quello rossonero (a cui Wanda Nara ha già strizzato l’occhio dopo il derby) potrebbe andare in porto già nel calciomercato di gennaio quasi alle porte. Il tutto con la formula del prestito più diritto oppure obbligo di acquisto fissato tra i 35 e i 40 milioni di euro. Il bomber argentino ritroverebbe Stefano Pioli, suo allenatore per qualche mese all’Inter nella stagione 2016/2017, raccogliendo la pesante eredità di Zlatan Ibrahimovic, dando nel frattempo una ‘mano’ (sempre che non sia ancora infortunato) nella lotta Champions o addirittura nella corsa allo Scudetto. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

