Calciomercato Inter, alla vigilia di Shakhtar Donetsk-Inter, Lautaro si è espresso sul suo futuro: scopriamo cos’ha detto

Non solo Antonio Conte, anche Lautaro Martinez ha preso parte attivamente alla conferenza stampa dell’Inter che si preparano alla vigilia del match contro lo Shakhtar Donetsk con tanta voglia di fare bene e stupire.

Proprio il centravanti argentino si è espresso sul suo futuro. Lui che è stato tanto voluto dal Barcellona che in estate sembrava disposto a spendere addirittura i 110 milioni di euro della clausola fissata sul contratto del talento sudamericano per strapparlo ai nerazzurri.

Calciomercato Inter, parola a Lautaro: “Ecco cosa vi dico sul mio futuro”

Come detto, anche Lautaro presente questa sera con Antonio Conte in conferenza stampa. Il numero 10 nerazzurro ha parlato del suo futuro alla vigilia del match contro lo Shakhtar Donetsk chiarendo di essere felice a Milano. Il talento sudamericano non ha ancora rinnovato il suo contratto con i nerazzurri:

““Il mio obiettivo è portare la squadra più in alto possibile, qui sono felice, ma non posso poi sapere cosa accadrà in futuro“”.

