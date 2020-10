Prandelli: ”Eriksen farà sempre fatica in questa Inter”

Prandelli: ”Eriksen farà sempre fatica in questa Inter”

Cesare Prandelli conferma le difficoltà di Eriksen in questa Inter di Conte. A la ‘Domenica Sportiva’ ha rilasciato queste dichiarazioni sul danese e sulla squadra: “L’Inter ha un’identità di gioco ed è normale che alcuni giocatori possano avere delle difficoltà. Alcuni di questi fanno sempre fatica perché hanno fatto carriera puntando sulle proprie abilità e la squadra giocava in funzione di ciò, parlo specificamente di Eriksen. Per me farà sempre molta fatica” ha concluso.

