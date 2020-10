Champions fondamentale: passivo nel bilancio da 120 milioni

Il futuro dell’Inter deve passare necessariamente per la Champions League. Come riporta ‘Tuttosport’, la società farà registrare un passivo nel bilancio per il 2020/21 che sarà attestato attorno ai 120 milioni di euro. Steven Zhang sta cercando nuovi sponsor da 25-30 milioni per cercare di rientrare almeno in parte da questo passivo, anche se la strada principale per poterlo fare è la qualificazione in Champions League anno dopo anno con conseguente crescita sportiva.

