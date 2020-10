Alaba non rinnova: l’Inter sogna il colpaccio a giugno

Alaba continua ad essere nei pensieri dell‘Inter. Secondo ‘Sport Bild’, il Bayern Monaco non ha trovato l’accordo per il rinnovo e l’addio a giugno si fa sempre più concreto. Il 28 enne avrebbe detto no ad un ingaggio da 11 milioni di euro più 6 di bonus fino al 2026, forse perché ha già in mano un’offerta importante da un top club europeo che sta aspettando ti prenderlo a costo zero. Inter e Juventus sono in lizza ma Psg, City, Real e Barcellona sono le 4 pretendenti più accreditate per averlo.

