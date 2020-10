Inter, UFFICIALE | Risoluzione del contratto: si va in tribunale

E’ rottura ufficiale tra l’Inter e uno sponsor: ad aprile 2021 prima udienza di fronte al tribunale di Milano



Suning ha il desiderio di portare i nerazzurri al livello delle società migliori in Europa anche fuori dal campo. Per questo Zhang è alla ricerca di un nuovo main sponsor che possa rimpiazzare e garantire maggiori introiti rispetto a Pirelli, il cui contratto scade nel 2021: in lizza per sostituirle la multinazionale di pneumatici ci sono Hisense, Samsung ed Evergrande. Non tutto è oro ciò che luccica però. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Inter, risoluzione Ufficiale con IC Markets: ma ora è ‘scontro’!

Dopo aver annunciato la risoluzione del contratto di sponsorizzazione con IC Markets, marchio che era presente sulla manica della divisa dell’Inter, i nerazzurri finiranno ora a processo. Secondo lo sponsor, la proprietà cinese non avrebbe rispettato i termini di pagamento. La società, comunque, avrebbe trattenuto 2.5 milioni di euro già versati nelle casse del club. L’Inter, con una nota ufficiale, spiega:

“lo sponsor ha intentato una causa sulla risoluzione nei nostri confronti chiedendo il rimborso dei 2,5 milioni di euro già versati oltre agli interessi, con la prima udienza fissata di fronte al tribunale di Milano il 14 aprile 2021”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, esonero Conte | “Marotta ha già scelto il sostituto”

Alaba non rinnova: l’Inter sogna il colpaccio a giugno