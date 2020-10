Calciomercato Inter, esonero Conte | “Marotta ha già scelto il sostituto”

Calciomercato Inter, tanta fiducia attorno a Conte almeno apparentemente: scopriamo quali sono i piani Inter del futuro

L’Inter di Antonio Conte non è di certo partita nel migliore dei modi in Champions League. Ieri sera, nella difficile trasferta ucraina contro lo Shakhtar Donetsk è arrivato soltanto un pareggio nonostante le importanti occasioni da gol create soprattutto nel primo tempo. Adesso i nerazzurri si trovano a soli due punti nel proprio girone con due sfide consecutive contro il Real Madrid all’orizzonte. Due match difficili che potrebbero decisamente complicare le cose. Intanto, ‘Sisal Matchpoint’ ha iniziato a quotare (7.5) l’eventuale esonero o addio di Conte (non darebbe mai le dimissioni) dall’Inter.

Calciomercato Inter, Padovan senza freni: “Conte anestetizzato. Ecco chi prenderà il suo posto”

Intervistato a ‘Calciomercato.it’ Giancarlo Padovan ha rilasciato alcune dichiarazioni davvero frizzanti sull’Inter e Antonio Conte. Il noto giornalista sportivo ha espresso la propria opinione dichiarando che, secondo lui, il tecnico leccese non ha più la grinta di prima:

“Lo Shakhtar Donetsk è stato deludente e l’Inter ancora di più degli ucraini nel secondo tempo. Il matrimonio Conte-Inter può logorarsi? Io penso di sì – spiega Padovan – Antonio sembra sedato, un uomo che non ha più il furore di prima. Lui ora sta nei ranghi ma non dà a tutti la piena fiducia. Sapete che avrebbe voluto Kante ma non è arrivato. Il mercato dell’Inter è stato ottimo ma ad Antonio non sembra bastato. E’ un leone in gabbia che quando si sveglierà o se ne andrà o tornerà a ruggire”.

Non manca l’opinione riguardo all’eventuale sostituto di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter. Anche in questo caso, Per Padovan, non ci sono dubbi:

“Allegri. Non farebbe giocare meglio l’Inter ma porterebbe risultati certi. Lui è un grande gestore di uomini. L’ha fatto al Milan, alla Juve e lo farebbe anche all’Inter. Il suo sogno è allenare queste tre squadre: due le ha già allenate e gli manca la terza, l’Inter. Allegri è un allenatore che ti porta sicuramente all’obiettivo. Non chiedergli di essere spettacolare, il suo gioco è anche speculativo. Oggi avrebbe ottenuto il vantaggio e poi si sarebbe difeso. Una partita come quella di stasera Allegri l’avrebbe portata a casa. Ho l’impressione che il vero Conte si sia smarrito. Se salta Conte, Marotta alza il telefono e chiama Allegri”.

