Conte: ”Real Madrid? Testa al Parma, dobbiamo recuperare le forze”

Conte: ”Real Madrid? Testa al Parma, dobbiamo recuperare le forze”

Per l’Inter c’è l’esame Parma prima di tuffarsi nuovamente nella Champions League in vista della gara contro il Real Madrid valevole il terzo turno. Ai microfoni di ‘Mediaset’, Antonio Conte ha predicato calma e non vuole cali di tensione in vista della sfida contro i ducali: “Real Madrid? Prima c’è la gara contro il Parma, dobbiamo recuperare dalle ultime fatiche e dobbiamo concentrarci per farci trovare pronti. Priorità al campionato” ha detto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma