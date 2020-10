Zhang: ”SuperLega? Siamo favorevoli, darebbe ottimi risultati”

Steven Zhang ha parlato a ‘SportLab’ per quanto riguarda i progetti nerazzurri: “In futuro dobbiamo tenere conto che i tifosi possono e devono usufruire di servizi che vanno al di là dei 90 minuti della partita. Si deve cercare di coinvolgere il tifoso consumatore in più maniere. Futuro del club? Occorre una società stabile, un’ottima organizzazione e dei risultati non solo sportivi ma anche economici. Superlega? Sono a favore delle novità che puntino a migliorare il calcio, non la vedo come una cattiva idea. Andrebbe studiata nei minimi dettagli, a partire dagli orari per tutti i tifosi del mondo” ha concluso.

