Alaba irraggiungibile: offerta top del Barcellona

Joan Laporta vuole ricandidarsi a presidente del Barcellona dopo le dimissioni di Bartomeu. Oltre a tenere Messi, vuole portare in Catalogna un giocatore di livello mondiale: Alaba. Il terzino-centrocampista può arrivare a costo zero a giugno visto che è in scadenza e non trova l’accordo per il rinnovo. Alaba potrebbe arrivare per una mega offerta da 15 milioni di euro a stagione per i prossimi 5 anni, un’offerta che spiazzerebbe definitivamente l’Inter che da tempo lo sta corteggiando.

