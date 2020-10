Rinnovo De Vrij, Raiola ci prova: nuovo accordo per il difensore

L’Inter sta per blindare de Vrij. Con l’arrivo di Mino Raiola, la società e l’agente avranno modo di incontrarsi per discutere di un adeguamento del contratto: come riferisce ‘Tuttosport’, l’ex Lazio guadagna attualmente circa 4,2 milioni, poco meno rispetto a Perisic e Nainggolan che sino a poco tempo fa erano degli esuberi. Per il centrale potrebbe bastare un ritocco sino ai 5 milioni.

