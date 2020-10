Condò: ”Lukaku out problema per la Champions”

Condò: ”Lukaku out problema per la Champions”

Romelu Lukaku sarà un problema per Conte in vista della Champions. Lo sostiene a Sky Sport Paolo Condò, giornalista Gazzetta, secondo cui “L’emergenza Lukaku si avvertirà soprattutto in Champions League, non oggi contro il Parma. Per il campionato le alternative che ha l’Inter possono andare bene, in Europa la situazione cambia. Il forfait del belga è un aspetto problematico per i nerazzurri”.

