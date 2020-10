Gervinho a gennaio: accordo vicino con il Parma

Gervinho a gennaio: accordo vicino con il Parma

L’Inter continua a puntare altri giocatori per gennaio. Per l’attacco il nome nuovo sembra essere diventato Gervinho, giocatore che a gennaio potrebbe salutare il Parma per trasferirsi a Milano. Il club nerazzurro ha ottimi rapporti con il club ducale e l’ivoriano è in scadenza nel 2022 e ha un costo basso, attorno ai 5 milioni di euro. Per i nerazzurri sarebbe una valida alternativa poiché le sue caratteristiche mancano nell’attacco di Conte.

