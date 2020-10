Sensi, ennesimo infortunio: riepiloghiamo il suo 2020 da incubo

Inter, il centrocampista Stefano Sensi prosegue con il suo calvario di infortuni che non gli stanno permettendo di essere utile alla causa nerazzurra. Sia la società milanese che Conte non mettono in dubbio il valore del giocatore ma questa situazione è frustrante

INTER SENSI SITUAZIONE/ Il centrocampista dell’Inter Stefano Sensi prosegue con i suoi problemi fisici, che dall’ottobre dello scorso anno lo stanno tormentando. Il calciatore prima della trasferta di Kiev contro lo Shakhtar Donetsk, è stato costretto a fermarsi e anche Antonio Conte in merito non riesce a capacitarsi della sfortuna del suo giocatore. In merito aveva detto: “Sinceramente diventa difficile dare sempre dei tempi perché gli ultimi esami clinici dicevano che non aveva praticamente niente”. Ma andiamo a rivedere il calvario che il giocatore ha dovuto subire nel suo periodo in nerazzurro. I suoi problemi iniziarono nell’ottobre 2019, quando fu costretto a fermarsi per ben 65 giorni, visto che appena rientrato si fermò nuovamente. Il calciatore sperava che con l’anno nuovo sarebbe ripartito, invece anche il 2020 per lui è stato un disastro. Subito a gennaio altri due mesi di stop per problemi prima al polpaccio e poi al piede. Si pensava che lo stop per la pandemia, gli avrebbe permesso di giocare con continuità nella fase finale estiva con le partite di campionato ed Europa League. Invece un altro problema, questa volta al bicipite femorale, lo lascia ancora ai box. In questo 2020 è riuscito a disputare solo 5 partite e l’ultima è datata 26 gennaio. Vista la situazione, parlare di data del rientro appare sempre eufemistico, in ogni caso, il calciatore potrebbe tornare disponibile per metà novembre. Nonostante le poche partite disputate, l’Inter e lo stesso Conte hanno piena fiducia del valore del calciatore, che oltre all’ottimo rendimento incarna alla perfezione il centrocampista ideale per la mediana della squadra nerazzurra.

La società milanese ha deciso di riscattare il centrocampista dal Sassuolo per 20 milioni di euro, ma qualora questa situazione non dovesse migliorare la frustrazione sia del club milanese, che dello stesso giocatore, comincerebbe ad essere abbastanza logorante. Come ha spiegato Calciomercato.com