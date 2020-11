Real Madrid-Inter, Zidane: ”Squadra forte e fisica, sarà dura”

In conferenza stampa, Zinedine Zidane ha parlato della sfida contro l’Inter: ”L’Inter è una squadra forte e fisica, sarà dura affrontarla perché ha diversi punti di forza. Giocano bene e sanno leggere bene le situazioni, è una finale e noi vogliamo giocarla come tale. Noi stiamo affrontando un periodo particolare, ci stiamo riprendendo ma non dimentichiamo che abbiamo avuto delle difficoltà nelle scorse settimane. Stiamo cercando di organizzare una squadra che possa vincere in futuro. L’anno scorso non abbiamo vinto in Europa ma ogni anno il Real Madrid è competitivo e punta a vincere la Champions League. Conte? Ho imparato anche da lui per diventare allenatore, il nostro rapporto è sempre stato ottimo e non mi sorprende che sia diventato allenatore” ha concluso.

