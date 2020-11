Le dichiarazioni di Lautaro Martinez dopo il ko col Real Madrid

Nel post Real-Inter è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ anche Lautaro Martinez, insieme a Barella e Perisic migliore in campo fra i nerazzurri: “Siamo arrabbiati perché era una partita che volevamo vincere, abbiamo creato tanto e avremmo potuto farlo. Adesso dobbiamo rialzare la testa – ha aggiunto l’attaccante argentino, autore del gol dell’1-2 e dell’assist a Perisic per il momentaneo 2-2 – Cosa manca per vincere queste gare? I dettagli – ha risposto Lautaro, dando ragione a Conte – Commettiamo errori e alla fine non facciamo gol, per cui dobbiamo lavorare ed essere più attenti“. Lautaro ha risposto sul campo alle critiche: “Nel calcio è sempre così, quando fai gol sei un fenomeno, quando invece non li fai sei scarso. Da parte mia sono sicuro che faccio di tutto per dimostrare che sono al livello dell’Inter. Sono tranquillo, lavoro in silenzio e con umiltà”, ha concluso. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

