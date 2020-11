Scambio Izzo-Vecino, nuova proposta a gennaio: la situazione

L’Inter è pronta a tornare alla carica per Izzo del Torino. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’ nell’edizione odierna, la società sta pensando di riproporre a Cairo il centrocampista Vecino per ottenere il si del difensore, utile a Conte per la sua duttilità in difesa. Vecino, attualmente infortunato, non sembra più rientrare nei programmi di Conte.

