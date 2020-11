Calciomercato Inter, Eriksen se ne va | Intesa col top club

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Eriksen e sulla sua probabile partenza. L’addio potrebbe arrivare già a gennaio, ecco tutti i dettagli

Nemmeno un minuto col Real per Christian Eriksen, a conferma che il matrimonio con l’Inter non possa durare ancora per molto a meno di un addio di Conte (che ieri sera gli ha preferito addirittura Nainggolan), purtroppo per lui non previsto nell’immediato. Non a caso continuano ad impazzare le voci su un suo addio, magari già nel prossimo calciomercato di gennaio. Marotta sembra messosi l’anima in pace e avrebbe aperto alla cessione del fantasista danese (solo a titolo definitivo) preso nel gennaio di un anno fa dopo una estenuante trattativa col Tottenham. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Real Madrid-Inter, Conte: “Su Hakimi c’era fallo. Ecco cosa ci penalizza”

Calciomercato Inter, accordo tra Eriksen e il Paris Saint-Germain

Stando alle ultime indiscrezioni, al momento è il Paris Saint-Germain il top club maggiormente interessato al classe ’92 di Middelfart. Il ds dei parigini Leonardo è un suo grande estimatore e si sarebbe fatto avanti già nella passata sessione estiva. Per ‘calciomercatonews.com’, in realtà la società dell’emiro ha già raggiunto un accordo di massima col numero 24 nerazzurro. Un accordo alle stesse cifre, ma con scadenza a giugno 2025, che gli garantisce attualmente Suning: circa 8 milioni di euro più 2 bonus, per un totale di 10 milioni. Dunque al PSG toccherà solo trovare una intesa con l’Inter, che non ha intenzione di svendere Eriksen ma che nemmeno potrà chiedere la luna visto il rendimento sottotono del calciatore nell’ultimo anno, per non dire anno e mezzo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, bomba Hakimi | Accordo totale e addio

Calciomercato Inter, Vidal via a gennaio: “Contrasti con Conte”