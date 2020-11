Esonero Conte, Suning non ha dubbi: Simeone prima scelta

Esonero Conte, Suning non ha dubbi: Simeone prima scelta

In casa Inter si comincia a prendere in considerazione l’idea di lasciarsi con Conte in vista della conclusione della stagione. Le critiche feroci e i risultati che non stanno arrivando, unite ad una solidità difensiva tutt’altro che irreprensibile, stanno alimentando l’idea di un cambio della guida tecnica che a fine stagione potrebbe tramutarsi in realtà. Il sogno dei tifosi e di Suning è Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid che da tempo è accostato ai nerazzurri per il futuro. Il suo ciclo in Spagna potrebbe concludersi a breve per sbarcare finalmente in nerazzurro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma