Vice Lukaku, nerazzurri su Petagna: idea in prestito per 6 mesi

La soluzione per il vice Lukaku potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A. Viste le difficoltà a reperire giocatori di un certo peso a prezzi accessibili, la società starebbe pensando di chiedere in prestito Petagna al Napoli, chiuso da Mertens ed Osimhen al centro dell’attacco. L’ex attaccante della Spal sarebbe l’ideale per il finale di stagione per dar respiro al belga, unico giocatore della rosa a non avere un adeguato ricambio per l’attacco (Pinamonti ha qualità ma non è all’altezza della situazione in determinate situazioni). Marotta punterebbe al prestito secco.

