Assalto nerazzurro: arriva De Paul a gennaio

L’Inter potrebbe tornare pesantemente sul mercato a gennaio. In attesa di capire chi sarà il bomber invernale, anche a centrocampo potrebbero esserci delle importanti novità. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, le difficoltà del centrocampo impongono un nome nuovo per dare qualità e imprevedibilità alla mediana: si tratta di Rodrigo De Paul, una sorta di alter ego di Eriksen che potrebbe sposarsi meglio nel contesto nerazzurro. Per l’argentino l’Udinese chiede almeno 25 milioni di euro.

