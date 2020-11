Altra grana per l’Inter: Lukaku convocato dal Belgio, si temono ricadute

La sosta per le nazionali è ormai imminente e l’Inter trema per le condizioni di Lukaku. Fermo per un risentimento muscolare, il bomber è stato comunque convocato dal Belgio per i prossimi impegni contro Svizzera, Inghilterra e Danimarca. Lukaku sta stringendo i denti per essere disponibile per la gara contro l’Atalanta ma lo staff medico predica prudenza per evitare il rischio di perderlo per qualche mese; con la convocazione in nazionale, Conte fa gli scongiuri e spera che possa restare alla Pinetina per continuare a recuperare al meglio…

