Calciomercato, Messi vuole soltanto l’Inter | No ad una big italiana

Calciomercato Inter, Messi è possibile. E’ stato rifiutato un’importante club italiano dall’argentino: scopriamo quale

Lionel Messi all’Inter, il sogno proibito dei nerazzurri di questa estate torna in voga. Secondo il sito spagnolo ‘DonDiario’, l’approdo del fuoriclasse argentino, in rotta con il Barcellona, in nerazzurro è più che possibile. Il suo arrivo avrebbe del clamoroso, pensando anche alla concorrenza di un colosso come il Manchester City che in estate ci aveva pensato. Ma nulla è ancora scritto. Un’altra big italiana, infatti, è interessata al Pallone d’oro sudamericano: scopriamo quale.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, un ‘galactico’ per Conte | Trattativa clamorosa

Calciomercato Inter, derby d’Italia per accaparrarsi Messi

Secondo la stessa redazione spagnola, un derby d’Italia sarebbe già in atto, questa volta sul mercato. Anche la Juventus, infatti, oltre all’Inter vorrebbe acquistare Messi. I bianconeri, molto probabilmente, faranno presto un’offerta all’argentino. Il sogno dei Campioni d’Italia sarebbe quello di unire due stelle nello stesso cielo: Cristiano Ronaldo con il rivale di sempre argentino.

L’obiettivo sarebbe quello di tornare tra i top club europei per conquistare la Champions League, trofeo che ai bianconeri manca da oltre 20 anni. Messi si siederà sul tavolo con entrambi i club per discutere del suo futuro, anche se al momento l’offerta che lo seduce di più è proprio quella della squadra di Milano.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, niente Inter | Dalla Spagna: firma vicina col top club

Calciomercato Inter, clamoroso | Decisione presa: pagano la clausola